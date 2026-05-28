همایش مشترک کمیته‌ های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونان سازمان منطقه آزاد سرخس و فعالان اقتصادی و تجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل سازمان منطقه آزاد سرخس در نشست با جمع بزرگی از تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان شمال شرق کشور گفت: یکی از مهمترین حوزه‌ های کاری در سرخس، تجارت و بازرگانی است و حیات منطقه وابسته به فعالیت تجار و بازرگانان در این محیط است.

محسن پوراحمدی افزود: فعالان اقتصادی یکی از ذی‌ نفعان اصلی منطقه آزاد سرخس محسوب می‌ شوند و الگوی همکاری ما براساس راهبرد برد - برد و تأمین منافع برای سازمان و همه ذینفعان پیش بینی شده است و از برگزاری جلسات مستمر با حضور همه ذینفعان استقبال می کنیم.

در ابتدای این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس و اعضای جامعه بازرگانان، تولید کنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان شمال شرق کشور به بیان نقطه نظرات و مسائل خود در زمینه‌ های مختلف پرداختند و راهکارهای پیشنهادی خود را برای برون رفت از وضعیت موجود مطرح کردند.