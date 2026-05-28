به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در جلسه برنامه‌ریزی استان گفت: در حوزه پشتیبانی جنگ و خدمات رسانی به جامعه هدف ۱۲ کمیته تخصصی در استان پیش بینی و تشکیل شده و در شهر اصفهان این اقدامات با محوریت شهرداری و در شهرستان‌ها با محوریت بنیاد مسکن دنبال می‌شود و نهاد‌هایی همچون بنیاد شهید نیز عضو فعال این مجموعه‌ها هستند.

ابراهیم معتمدی با اشاره به تنوع وظایف این کمیته‌ها افزود: یک کمیته انتظامی، امنیتی و نظامی تخصصی برای پیگیری مطالبات، درخواست‌ها و مسائل مربوط به رزمندگان و ایثارگران تشکیل شده و همچنین بخش دیگری از فعالیت‌ها به بررسی و کاهش آسیب‌های روانی و مشکلات این حوزه اختصاص دارد که بخش عمده‌ای از پیشبرد این اهداف، با تکیه بر ظرفیت خیران و تلاش‌های شبانه‌روزی در دستور کار است.

معاون استاندار اصفهان در ادامه در خصوص مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی گفت: در حال حاضر در حوزه‌هایی مانند بنیاد شهید با چالش‌هایی مواجه هستیم و فرآیند‌های طولانی اداری و موازی‌کاری‌های موجود بین اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی (بیمه) و بنیاد شهید و همچنین مباحث مربوط به انحصار وراثت، روند کار‌ها را کند کرده است.

معتمدی با اشاره به اقدامات کلان برنامه ریزی شده در بخش مسکن افزود: با همکاری و هم‌افزایی بنیاد مسکن و شهرداری، حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در استان اصفهان واگذار شده و در حال حاضر طرح در مرحله اسکان موقت قرار دارد که برای پیشرفت بهتر، نیازمند رفع این گره‌های اداری هستیم.