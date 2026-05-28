سه بازیکن آیندهدار آلومینیوم اراک به تیم ملی فوتبال امید ایران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید مهدی مهدوی، یاسین جرجانی و عباس کهریزی، سه بازیکن آیندهدار آلومینیوم اراک به تیم ملی فوتبال امید ایران دعوت شدند.
این ۳بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم این روزها با انگیزه زیاد در تمرینات آمادهسازی تیم فوتبال امید ایران زیر نظر کادر فنی خود را آماده رقابت با حریفان میکنند.
سید مهدی مهدوی در اردوهای گذشته تیم فوتبال المپیک ایران نیز حضور داشته و همچنان جایگاه خود را در نظر مربیان حفظ کرده و جرجانی و کهریزی نیز در این مرحله تواناییهای خود را به نمایش میگذارند.
پیش از این محمد خلیفه دروازهبان جوان آلومینیوم اراک نیز در اردوی تیم ملی بزرگسالان ایران در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته و هم اکنون خود را برای بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان آماده میکند.