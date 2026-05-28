پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت:تلاش می کنیم با برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه و با تکیه بر مفهوم گردشگری خرید، مسافران ضمن بازدید از جاذبهها، از محصولات محلی نیز خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: هدف ما این است که نمایشگاه بینالمللی طلا و منسوجات تنها یک رویداد تجاری نباشد؛ لذا با برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه و تور آشناسازی سعی خواهیم کرد تا با تکیه بر مفهوم گردشگری خرید، مسافران ضمن بازدید از جاذبهها، از محصولات محلی نیز خریداری کنند.
در راستای تقویت پیوند میان بازارهای سنتی و صنعت گردشگری، نشست تخصصی میان اتحادیه پارچهفروشان ارومیه و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با هدف همافزایی در برگزاری «نمایشگاه بینالمللی طلا و منسوجات» برگزار شد، این نشست که با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی استان و سیامک بدری، رئیس اتحادیه پارچهفروشان ارومیه برگزار شد و در آن بر ضرورت تبدیل رویدادهای تجاری به فرصتهای گردشگری پایدار تأکید داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به اهمیت استراتژیک نمایشگاههای بینالمللی در جذب مسافر اظهار کرد: هدف ما این است که این نمایشگاه تنها یک رویداد تجاری نباشد؛ لذا در حاشیه آن، تورهای آشناسازی جاذبههای گردشگری استان و جشنوارههای صنایعدستی و سوغات را راهاندازی خواهیم کرد تا با تکیه بر مفهوم گردشگری خرید، مسافران ضمن بازدید از جاذبهها، از محصولات محلی نیز خریداری کنند.
مرتضی صفری با نگاهی به حفظ هویت فرهنگی منطقه، از ضرورت احیای صنایعدستی کمیاب سخن گفت و با اشاره به پارچه سنتی و تاریخی «بزو» که در جنوب استان برای دوخت لباسهای کردی کاربرد داشت، افزود: به دلیل کمبود شدید تولید این پارچه در سالهای اخیر، با همکاری اتحادیه پارچهفروشان میتوان فرصتی برای بازسازی زنجیره تولید فراهم کرد تا با ایجاد خوشههای تولیدی متمرکز برای این نوع پارچه، علاوه بر معرفی هویت فرهنگی ایران به جهان، بستری برای صادرات و ارزآوری کشور فراهم ساخت.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه پارچهفروشان ارومیه، با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدماترسانی به مهمانان نمایشگاه، خواستار همکاری نزدیک ادارهکل میراثفرهنگی در حوزه ارائه تخفیف اقامتی شد و گفت: با ارائه تخفیفهای ویژه در هتلها و اهدای بستههای تبلیغاتی و کتابهای معرفی جاذبههای استان به مسافران، تجربه اقامت در ارومیه برای گردشگران ارتقا مییابد.
سیامک بدری خاطرنشان کرد: بهبود زیرساختهای پذیرایی و اطلاعرسانی، مستقیماً بر افزایش زمان ماندگاری گردشگران و در نتیجه، قدرت خرید آنان در بازارهای سنتی و اتحادیه تأثیرگذار است.
او افزود: ایجاد یک اکوسیستم کامل که در آن گردشگر با آرامش اقامت کند، با اطلاعات کافی از جاذبهها آشنا شود و در نهایت به خرید محصولات باکیفیت بپردازد، کلید اصلی موفقیت نمایشگاههای بینالمللی در رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال در بخشهای تجاری و خدماتی است.