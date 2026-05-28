به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح شامل ساخت شش نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی است که در مناطق مختلف شهرستان فسا در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و با هزینه افزون بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسید.

محمدی با بیان اینکه این نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند نقشی مؤثر در تأمین پایدار برق، افزایش تاب‌آوری شبکه و پایداری برق ایفا کند افزود: با اجرای این شش طرح علاوه بر تامین ۲۰ درصد برق مصرفی شهرستان، پاسخگوی نیاز مصرفی بیش از ۶ هزار خانوار در سطح شهرستان فسا نیز تامین می‌شود.

او ادامه داد: قرار است دو نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تا پایان سال در شهرستان فسا احداث شود.