تجهیز سازمان آتشنشانی شهرداری قدس به خودروی فوماتیک
فرماندار شهرستان قدس گفت: با اهتمام مدیریت شهری و مجموعه فرمانداری شهرستان قدس، همزمان با ایام دهه امامت و ولایت نخستین خودروی عملیاتی فوماتیک در میان سازمانهای آتشنشانی غرب استان تهران، به ناوگان آتشنشانی شهرقدس افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاتحینژاد با اشاره به تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان و ایثارگری آنها در مواجهه با حوادث مختلف، بهویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم افزود: با هدف ارتقاء توان عملیاتی سازمان آتشنشانی شهرداری قدس و با توجه به استقرار صنایع بزرگ صنعتی و پالایشگاهی در شهرستان قدس، خودروی فوماتیک که عملکرد این خودرو بر پایه ترکیب دقیق آب و مایع کف و پرتاب پرفشار آن استوار است و توانایی بالایی در کنترل و خاموش کردن حریقهای گسترده و سنگین دارد به سازمان آتش نشانی شهرداری قدس تحویل شد.