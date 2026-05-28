پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از پلمب دو واحد صنفی عرضه مواد پروتئینی به دلیل گرانفروشی خبر داد و گفت: تیمهای نظارتی بازار را مستمر رصد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی نوسانات اخیر بازار مرغ و بروز مشکلاتی در روند تأمین این کالای اساسی، برخی واحدهای صنفی اقدام به عرضه گوشت و مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب کردند.
«فرشید زرگوش» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام اظهار داشت: این تخلفات موجب نارضایتی مردم و برهم خوردن آرامش بازار شد، از این رو پس از دریافت گزارشهای مردمی و انجام گشتهای مشترک نظارتی، تیمهای بازرسی تعزیرات حکومتی به صورت فوری وارد عمل شدند.
وی افزود: در جریان بازرسیها، دو واحد صنفی عرضه مواد پروتئینی به دلیل گرانفروشی شناسایی شدند و پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، حکم پلمب این واحدها صادر و اجرا گردید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران بازار تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان در قبال تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، هیچ اغماضی نخواهد داشت.
زرگوش خاطرنشان کرد: تیمهای نظارتی به صورت مستمر بازار استان را رصد میکنند و اجازه نمیدهند عدهای با سوءاستفاده از شرایط، حقوق مصرفکنندگان را تضییع کنند.
وی در پایان از شهروندان خواست تخلفات صنفی و اقتصادی را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.