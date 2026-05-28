مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: همایش پیادهروی خانوادگی، گرامیداشت دهه امامت و ولایت و به مناسبت هفته ازدواج و جوانی جمعیت در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد دیناروند گفت: خانوادههای خرمآبادی در گرامیداشت دهه امامت و ولایت و به مناسبت هفته ازدواج و جوانی جمعیت در منطقه چهارباغ این شهر گرد هم آمدند تا با ورزش جمعی، نبض زندگی را بیشتر احساس کنند.
وی افزود: غرفههای مشاوره ازدواج و جمعیت، هنرنمایی کودکان، موتورسواری و دوچرخهسواری، خدمات سلامت، بازیهای بومی و پخت غذاهای محلی از جمله برنامههای همایش پیادهروی خانوادگی در خرم آباد بود.