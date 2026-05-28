به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی گفت: ادبیات، وقتی با تجربه زیسته انسان گره بخورد، تأثیرگذارتر است و این ویژگی ممتاز کتاب «پنج سفر» است که با روایتهای واقعی، صادقانه و ملموس، مخاطب را به وقایع و انسانها متصل میکند.
در آیین رونمایی و معرفی کتاب «پنج سفر» اظهار کرد: کتاب «پنج سفر» که متبرک به نام شهدا است، کتابی خوشخوان در حوزه سفرنامهنویسی است که با نگاهی روایی، مستندگونه و مبتنی بر تجربههای عینی و از زبان یک نویسنده استانی و فرزند شهید، فرهنگ عمیق ایثار و شهادت و آیین معنوی بدرقه شهدا را روایت میکند.
خدیجه معصومی ادامه داد: ادبیات، وقتی با تجربه زیسته انسان گره بخورد، تأثیرگذارتر است و این ویژگی ممتاز این کتاب است که با روایتهای واقعی، صادقانه و ملموس، مخاطب را به وقایع و انسانهایی متصل میکند که در مسیر بدرقه شهید سید حسن نصرالله در لبنان، بخشی از هویت و باورهای جمعی و آرمانهای انقلاب اسلامی را از نو پیدا میکنند.
وی ضمن دعوت از اهالی قلم به روایتگری در حوزه ادبیات مقاومت و پایداری تصریح کرد: امروز نیاز به روایتگری داریم تا نسل جوان بدانند که فرهنگ مقاومت، نه تنها در میدان نبرد، بلکه در همدلی مردم، ایستادگی و وفاداری اجتماعی نسبت به آرمانهای انقلاب، شکل میگیرد و مستندسازی تجربیات زیسته، به موقع، صحیح و ملموس، یکی از ستونهای همبستگی ملی و زمینهساز پاسداست خاطرات شهدا است و باید از نویسندگان این حوزه، تقدیر و حمایت کرد.
انسان کامل، کتابی است که حقیقت خلقت در آن متجلی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجانغربی نیز در این نشست گفت: از منظر هستیشناسی کتاب، مجموعه حقایقی که به یکدیگر منزم هستند، کتاب را میسازد؛ جهان هستی نیز، همچون کتابی شامل مجموعهای از حقایق است که نگارنده آن پرودگار متعال است.
حجتالاسلام منصور امامی ادامه داد: خداوند برای تجسد و عینیت بخشیدن به کتاب هستی، انسان کامل را آفرید و انسان کامل، کتابی است که حقیقت خلقت در آن متجلی است وام الکتاب یاد میشود و سپس با قلم عقل که همان فطرت است، دارای یک نگارش الهی و قدرت تألیف است که میتواند کتاب وجود خود را تغییر دهد.
امامی تصریح کرد: پروردگار در آیات متعدد، خود را راوی معرفی میکند، لذا نگارندگان کتاب و روایتگران انسانهای راستین، کاری الهی انجام میدهند چرا که خوانندگان کتاب، با جلالت و ایمان و عظمت و اعتقاد این انسانها آشنا شده و ایمانشان محکم میشود.
استفاده صحیح و هوشمندانه از فرامتن از نقاط قوت کتاب پنج سفر
هادی سعیدیفرد، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، نکاتی پیرامون ویژگیهای اثر ارائه داد و گفت: فضاسازی و تصویرسازی قوی، استفاده خوب و صحیح از تمثیلها و بیان سنتها، تصاویر مناسب، استفاده صحیح و هوشمندانه از فرامتن که لابهلای روایتها، به مضامینی، چون مقاومت و پایداری، بیداری اسلامی و ... پرداخته شده، از نقاط قوت این اثر هستند.
کتاب «پنج سفر» بیانگر، وقت شناسی و موقعیت شناسی و بلندهمتی نویسنده است
حامد خسروشاهی، کارشناس نشست و مدیر برونمرزی حوزه هنری انقلاب اسلامی نیز به معرفی اجمالی و ویژگیهای اثر پرداخت و گفت: در زندگی، لحظاتی است که باید آنها را غنیمت شمرد و با ثبت و مکتوب کردن وقایع، آنها را برای آیندگان حفظ کرد؛ چنانچه در احادیث ائمه نیز به عبرتآموزی و مطالعه و تفکر درباره زندگی گذشتگان، تأکید شده است.
وی بیان کرد: کتاب حاضر، روایت بدرقه و تشییع شهیدان سیدنصرالله و صفیالدین در لبنان به قلم حسین شرفخانلو است و این بیانگر، وقت شناسی و موقعیت شناسی و بلندهمتی نویسنده است که وداع مردم در لبنان با شخصیتی مهم و تأثیرگذار را به تصویر کشیده است.
آثار حسین شرفخانلو، مشابه آثار جلال آل احمد در نکات طنزآمیز است
مصطفی قلیزاده علیار، دبیر محفل ادبی «هاتف»، نیز با اشاره به سبک و سیاق و لهجه خاص نویسنده اثر گفت: حسین شرفخانلو، از نویسندگان نامآور کشورمان و اهل خوی هستند؛ آثار ایشان، حاوی نکات ظریف و طنزآمیز است و این از حیث، مشابه آثار جلال آل احمد است و استعداد و دقت نظر کافی در کشف مجهولات را دارند.
مستندسازی تجربیات زیسته، یکی از ستونهای همبستگی ملی است
سیدحسن نصرالله، اسطوره استوار مقاومت بود
حسین شرفخانلو نویسنده اثر نیز نکاتی پیرامون نحوه و هدف نگارش کتاب بیان کرد و گفت: عنوان کتاب برای دقت بیشتر مخاطبان، «پنج سِفر» انتخاب شده است؛ چرا که این جنایت، توسط ارتش عبری اتفاق افتاده و این کتاب، که روایت سفر و بدرقه شهیدان است، با توجه به اسفار کتاب تورات، «پنج سفر» نامگذاری شد و در لابهلای روایتهای تشییع و مقتل، اطلاعاتی راجع به جغرافیا و تاریخ لبنان نیز، ارائه شده است.
وی ادامه داد: سیدحسن نصرالله، اسطوره استوار مقاومت بود و در دوره ۳۰ ساله دبیرکلی، توانست یک تربیت نسلی انجام دهد و موجب انسجام و ساماندهی و ارتباط نسلی شیعیان لبنان شد؛ چنانچه پس از شهادتش، یک سوگ قهرمانانه را به نمایش گذاشتند.
یادمان نویسی، پخش کلیپهای مرتبط، شعرخوانی، سخنرانی زهرا افخمینیا کارشناس کتاب و .. بخشهای دیگر این آیین بود که با رونمایی و تقدیر از نویسنده پایان یافت.