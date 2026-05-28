سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران: پس از اعلام حادثه گرفتار شدن دست یک کودک در چرخ‌گوشت خانگی در محدوده قیامدشت به نیروهای امدادی، با هماهنگی‌های انجام‌شده، گروه نجات ویژه سازمان آتش‌نشانی در محل بیمارستان حاضر شدندو پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کادر پزشکی، عملیات آزادسازی دست کودک با دقت و احتیاط کامل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: کودک مصدوم، پسربچه‌ای ۲ ساله بود که دست راستش به‌طرز خطرناکی داخل چرخ‌گوشت گیر کرده بود. این کودک توسط عوامل اورژانس و با استفاده از بالگرد به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شد.

وی تأکید کرد: این نوع حوادث فقط محدود به محیط‌های صنعتی نیست و در منازل نیز رخ می‌دهد و از خانواده‌ها خواسته شد وسایل برقی و خطرناک مانند چرخ‌گوشت، اتو، چاقو و قیچی را از دسترس کودکان دور نگه دارند، زیرا حتی در حالت خاموش و در صورت اتصال به برق می‌تواند خطرآفرین باشد و کنجکاوی کودکان نیز ممکن است در یک لحظه غفلت باعث آسیب جدی شود.