به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان از آزادسازی ۲۰ پلاک به مساحت ۱۱ هزار و ۱۸۸ مترمربع در محدوده پل مارنان تا پل وحید پس از ۴۰ سال خبر داد.

حسین کارگر افزود: نخستین آزادسازی حدود سال ۶۵ آغاز شده بود، اما به‌دلیل وجود مباحث مالکیتی و حقوقی، طرح رها مانده بود که در این دوره، مدیریت شهری با همکاری مالکان، ادامه روند تملک را آغاز کرد.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح بوستان در مساحتی حدود ۵۲ هزار متر مربع در این محدوده ادامه داد: هزینه عمرانی این طرح ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده که شامل احداث سرویس بهداشتی و فانوس نورانی می‌شود.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان در خصوص جزئیات این طرح افزود: احداث زمین ورزشی روباز در پارک بیشه خزایی به مساحت ۳۳۵۰ متر مربع شامل زمین فوتبال به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع با ۸۰۰ متر مربع چمن مصنوعی (به طور مشارکتی)، زمین والیبال به مساحت ۷۰۰ متر مربع با ۱۷۰ متر مربع کف‌پوش و زمین بازی‌های همگانی به مساحت ۳۵۰ متر مربع است.

حسین کارگر ادامه داد: ساماندهی و احداث پیاده‌رو‌ها به مساحت ۱۲ هزار متر مربع، احداث مسیر دوچرخه به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، احداث نمازخانه و پاتوق اجتماعی، احداث سرویس بهداشتی با ۱۲ چشمه، اجرای آب‌نمای تصادفی و نصب ۱۲ نماد سنگی سمپوزیوم سنگ در بوستان بیشه خزایی از دیگر اقدامات این طرح است.

وی گفت: کاشت گل دائم به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع، کاشت چمن به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و کاشت پرچین به مساحت ۳۰۰ متر در این طرح پیش‌بینی شده است.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان درباره تأسیسات آبیاری این فضا نیز گفت: لوله‌گذاری ۳۲ به متراژ ۲۰۰ متر، لوله‌گذاری ۶۳ به متراژ ۵۰۰ متر، لوله‌گذاری ۹۰ به متراژ ۴۵۰ متر، لوله‌گذاری ۱۱۰ به متراژ ۱۰۰ متر و لوله‌گذاری ۱۶۰ به متراژ ۱۰۰ متر اجرا شده است.

کارگر تأکید کرد: هزینه اجرای این عملیات تأسیساتی ۴۷ میلیارد ریال بوده است