تیم ملی والیبال زنان ایران با صعود یک پلهای در مکان چهل و سوم ردهبندی جهانی قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) امروز (پنجشنبه هفتم خرداد) در شهر کاتماندو نپال پیگیری شد.
شاگردان لی دو هی در این مرحله موفق به شکست سه بر صفر نپال میزبان این مسابقات شدند تا با یک پله صعود در جدول ردهبندی جهانی در جایگاه چهل و سوم قرار گیرند و با ۹۲.۲۰ امتیاز برای نخستین بار در تاریخ در باشگاه ۹۰ تاییهای رده بندی فدراسیون جهانی قرار گیرند.
ملی پوشان والیبال زنان ایران که قبل از آغاز این رقابتها در رتبه چهل و هفتم قرار داشتند، با کسب این برد، در مجموع چهار پله صعود در ردهبندی جهانی را تجربه کردند.
تیم ملی والیبال زنان ایران ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه فردا (جمعه هشتم خرداد) در فینال به مصاف قزاقستان میرود.
شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولینژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.
مژگان حسنزاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی میکنند.