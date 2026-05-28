شهردار شیراز در پنجمین مجمع رؤسای مناطق سازمان همکاری شانگهای، ضمن تشریح ابعاد تکان‌دهنده حملات اخیر به شهروندان و زیرساخت‌های شهری ایران، نقشه راه جدیدی را برای تقویت پیوندهای چندجانبه از طریق پیشنهاد ایجاد ائتلاف شهرهای شانگهای ترسیم کرد.









به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نشست عمومی پنجمین مجمع رؤسای مناطق و شهرهای خواهرخوانده سازمان همکاری شانگهای در حالی به میزبانی جمهوری قرقیزستان در حال برگزاری است .

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز که به نمایندگی از شهرداری‌های کشور در این اجلاس سخن می‌گفت، با پیوند زدن مفاهیم توسعه پایدار به ضرورت صلح و امنیت، لزوم بازنگری در تعاملات منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های انسانی را خواستار شد.

شهردار شیراز اعلام کرد که توسعه پایدار شهری بدون حفاظت از جان انسان‌ها و صیانت از زیرساخت‌های عمومی، مفهومی انتزاعی و بی‌معناست.

وی با اشاره به تراژدی‌های انسانی اخیر، بر این نکته تأکید ورزید که واکنش به هدف قرار دادن عمدی فضاهای عمومی شهری نباید صرفاً به یک مسئله بشردوستانه و فرعی تقلیل پیدا کند.

اسدی در ادامه افزود: هر پیمان و تعهد معتبر بین‌المللی به صلح و توسعه، بایستی چنین موضوعاتی را در کانون اصلی توجهات خود قرار دهد.

وی همچنین به تشریح جنایات انجام‌شده پرداخت و گفت: در ماه‌های اخیر، کشور ما شاهد رنج‌های دردناک انسانی بوده است؛ از هدف قرار گرفتن وحشیانه ۱۶۸ دانش‌آموز در میناب تا شهادت پنج کارگر زحمت‌کش شهرداری شیراز که در حین خدمت‌رسانی در بوستان‌های عمومی مورد حمله قرار گرفتند.

شهردار شیراز در ادامه، برای عبور از همکاری‌های دوجانبه به سمت الگوهای نوین چندجانبه، پیشنهادی راهبردی را روی میز مجمع گذاشت.

به گفته وی، این ائتلاف جایگزین خواهرخواندگی‌های موجود نخواهد بود، بلکه با ایجاد چارچوبی گسترده‌تر و چندجانبه، این روابط را تکمیل و تقویت خواهد کرد.