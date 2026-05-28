عشایر لرستان با تولید سالانه بیش از ۱۳۰ هزار تن انواع تولیدات زراعی، باغی و دامی، اقتصاد استان و کشور را شکوفاتر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در دل طبیعت بکر لرستان، عشایر و روستائیان با تولید سالانه بیش از ۱۳۰ هزار تن انواع تولیدات زراعی، باغی و دامی، نقش مهمی را در اقتصاد و امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
از مجموع عشایر استان، ۷۰۰ خانوار عشایری شهرستان بروجرد با ۱۲۰ هزار رأس دام سبک و سنگین، سالانه هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز تولید میکنند.
زندگی عشایر تنها به دامداری خلاصه نمیشود؛ ۳۵ درصد از صنایع دستی استان لرستان نیز حاصل هنر دستان پرتوان زنان و مردان عشایر بروجرد است.
این گزارش، نگاهی گذرا به زندگی عشایر سختکوش است؛ مردمی که با حفظ سنتها و تلاش بیوقفه، بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی لرستان و شهرستان بروجرد را تشکیل میدهند.