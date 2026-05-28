به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در مراسم بزرگداشت شهید پاکپور با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید پاکپور، او را سرباز ولایت و مجاهدی خستگی‌ناپذیر توصیف کرد و افزود: او یک انسان انقلابیِ متخلق بود؛ هم خوب می‌فهمید و هم خوب عمل می‌کرد. قاطعیت و استواری او همه را متحیر کرده بود و عشق خاصی به اهل بیت (ع) داشت.

وی با بیان اینکه امروز باید از این شهید کسب فیض کنیم، گفت: یکی از ویژگی‌های شهید پاکپور «خستگی‌ناپذیری» او بود. رمز پیروزی امروز ما و شکست دشمن در همین است. این شهید هرگز در میدان ناامید و خسته نشد و از حرکت باز نایستاد. او همواره در میدان مبارزه، در حال پیشروی بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه با مرور کارنامه شهید پاکپور از ابتدای انقلاب اسلامی، دوران تصدی فرماندهی زرهی سپاه، فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف و مسئولیت‌های عملیاتی تا دوران ۳۳ ماهه فرماندهی نیروی زمینی سپاه، به نقل خاطره‌ای از شهید سید حسن نصرالله پرداخت و گفت: دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان از نزدیک، رشادت‌های این شهید را در شکل‌گیری نیروی زمینی مقتدر امروز که خار چشم دشمنان شده، روایت می‌کرد.

وی تصریح کرد: این شهید به قدری کینه دشمن را به دل داشت که استکبار برای رسیدن به او لحظه‌شماری می‌کرد. امام خمینی (ره) نیز به او عنایت ویژه داشتند و خودشان مستقیماً ایشان را برای فرماندهی انتخاب کردند.

حجت الاسلام حاجی صادقی در در ادامه با تحلیل شرایط کنونی و جنگ روانی دشمن، هشدار داد: دشمن شکست‌خورده تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها، شکست خود را پیروزی جلوه دهد. ما برای خدا قیام کرده‌ایم و همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام حج فرمودند، «الله اکبر» گویان و با اتکا به خدا، امام زمان (عج) و باور به قیامت، در میدان هستیم.

وی با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تأکید کرد: ما هرگز با اسرائیل دوست نخواهیم شد. حتی اگر برای مذاکره هم برویم، از موضع پیروز با دشمن شکست‌خورده صحبت می‌کنیم و سر سوزنی از آرمان‌هایی که رهبری و نظام تعریف کرده، کوتاه نخواهیم آمد.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به واکنش تحلیلگران صهیونیست به پیام حج رهبری گفت: آنها اعتراف کردند که این پیام نشان داد به برکت خون شهدا، مسیر رهبر شهید تعطیل‌شدنی نیست و دشمنان بدانند آرزوی تسلیم ملت ایران و شکست این امت را به گور خواهند برد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه در تحلیلی پیرامون پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن را دارای ابعاد و پیام‌های متعدد و راهبردی دانست و با بیان اینکه این پیام نشان‌دهنده تداوم حرکت انقلاب بر همان صراط مستقیم امامت است، اظهار داشت: انقلاب با صلابت ایستاده و رهبری معظم، پدری معنوی برای همگان است که مسیر انقلاب را محکم‌تر و استوارتر از همیشه تداوم بخشیده‌اند.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به نکات کلیدی در کلام رهبری، رمز حضور ملت در صحنه با وجود تمام محدودیت‌ها در برابر جبهه استکبار را «خدا‌محوری» عنوان کرد و گفت: الله اکبر اساس کار ماست. این همان سفارش قرآن کریم است که مؤمنان هنگام رویارویی با دشمن، باید دو کار اساسی کنند، خستگی‌ناپذیری و عدم تزلزل. اگر خدا را در پشت سر خود ببینید و در راه او گام بردارید، هرگز شکست نخواهید خورد. این پیام، روح ذکر الهی و روح ارتجاع در برابر استکبار را در خود داشت؛ خشمی مقدس در مقابل دشمنان و خشوعی عمیق در برابر خداوند.

وی با تأکید بر وعده رهبری مبنی بر فراگیر شدن فریاد «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در سراسر جهان اسلام، نه فقط در مراسم برائت ایران، نقطه دیگر پیام را نوید شکست استکبار خواند و افزود: دشمن امروز دریافته که انسجام ملت در دستان رهبری فرزانه و جوانان مؤمن و متحد است. ما باید این وحدت را حفظ کرده و مسئولین نیز باید به یکدیگر و به این رهبری شجاع الهی اعتماد کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: هرگز کسی نمی‌تواند نظری را بر رهبری تحمیل کند؛ امت اسلامی امروز با وجود نیرو‌های مسلح مقتدر، مردان و زنان مؤمن و این رهبری حکیم، در اوج اقتدار قرار دارد و دشمن توان تحمیل خواسته‌اش را ندارد.