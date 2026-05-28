مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: بیش از ۱۵۰۰ تن لیمو لیسبون طی یک ماه گذشته به بازارهای خارجی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سجاد قناعتیان در جمع خبرنگاران شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از دسترنج کشاورزان با اشاره به تداوم صادرات محصولات کشاورزی با اولویت لیمو لیسبون نگهداری شده در سردخانهها، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص منطقه، این محمولهها به کشورهای آذربایجان، روسیه، هندوستان، افغانستان و ارمنستان ارسال شده است.
وی افزود: کارشناس مسئول قرنطینه بهداشت گیاهی شهرستان، با حضور در سردخانهها و بازدید از محمولههای صادراتی، بررسی آفات، بیماریها و سلامت محصول را با دقت کامل تا مرحله تأیید و بارگیری بر عهده دارد.
قناعتیان تصریح کرد: فرآیند صدور گواهیهای بهداشت گیاهی و نظارتهای قرنطینهای، مطابق با استانداردهای لازم در حال انجام است و استقبال از محصولات بارگیری شده در بازارهای خارجی، گویای کیفیت برتر تولیدات کشاورزی شهرستان است.
مدیر جهادکشاورزی جهرم تأکید کرد: هدف و رسالت اصلی جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، تداوم صادرات محصولات کشاورزی و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی با رعایت کامل استانداردهای جهانی است.
این مقام مسئول در ادامه به ارتقای دانش فنی کارشناسان و کشاورزان اشاره کرد و گفت: اجرای دورههای تخصصی، کارگاههای آموزشی، آموزشهای میدانی و سامانههای نوین در راستای انتقال دانش فنی به بهرهبرداران استفاده میشود تا گامی به سوی کشاورزی پایدار و تولید محصولات باکیفیت برای رقابت در بازارهای جهانی برداشته شود.