پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس از تداوم گرمای تابستانه و افزایش دما در سراسر استان تا روز جمعه هشتم خرداد خبر داد و گفت: وزش باد در برخی مناطق استان میتواند باعث خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشبینی وضع هوا اظهار کرد: تا روز جمعه هشتم خرداد، پدیده غالب در سطح استان افزایش دما و تداوم گرمای تابستانه خواهد بود.
وی ادامه داد: طی ساعات بعد از ظهر، وزش باد لحظهای متوسط تا نسبتاً شدید در سطح استان، بهویژه در نواحی شمالی، به دلیل گرادیان فشاری در سطح زمین پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس افزود: این شرایط در مناطق مستعد جنوبی، غربی و برخی نقاط استان میتواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا شود.
علیزاده همچنین درباره وضعیت جوی مناطق مختلف استان گفت: مناطق شمالی و مرکزی فارس صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر وزش باد را تجربه میکنند.
وی افزود: در مناطق جنوبی و شرقی استان نیز آسمان صاف همراه با غبار محلی و گرمای شدید پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس با اشاره به افزایش دمای هوا، بر ضرورت مدیریت بهینه استفاده از سیستمهای سرمایشی تأکید کرد.