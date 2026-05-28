فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین، گفت: شهید پاکپور با تبدیل مرزهای کشور به کانون اقتدار، معمار امنیت و شهید سلیمانی با مأموریت خدمت به محرومان، الگوی کار جهادی و خدمترسانی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین، عصر امروز در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور و سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی که در مسجد امام حسن عسگری(ع) قزوین برگزار شد، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، گفت: ملت ایران همواره عزتمندانه مقابل استکبار ایستاده و یاد و نام شهدا، مایه افتخار و آبروی کشور است.
وی با بیان اینکه سپهبد شهید محمد پاکپور و سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی از چهرههای برجسته جغرافیای مقاومت ملت ایران بودند، افزود: این دو سردار بزرگوار در صف اول دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور داشتند.
شهید پاکپور، معمار امنیت ایران اسلامی
فرمانده سپاه قزوین در تشریح نقش سردار پاکپور در تأمین امنیت کشور گفت: شهید پاکپور را باید «معمار امنیت کشور» دانست؛ چرا که با سالها حضور میدانی در شمالغرب و جنوبشرق کشور، وجب به وجب مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عرصه اقتدار و عزت تبدیل کرد. سردار رفیعی آتانی با اشاره به سفرهای بیشمار و حضور میدانی شهید پاکپور در مرزها، این اقدامات را نشاندهنده عشق و دلبستگی عمیق او به ایران اسلامی دانست و ادامه داد: این شهید بزرگوار در دفاع از امنیت مردم و حرم اهلبیت(ع) نقشآفرینی کرد و در میدانهای مختلف، همواره در کنار نیروهای مردمی و مدافعان امنیت حضور داشت.
سردار سلیمانی، پیشگام خدمت به محرومان
سردار رفیعی آتانی اوج مجاهدت سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی را در خدمت به محرومان و مستضعفان دانست و تصریح کرد: این شهید بزرگوار به بسیج مأموریت داد تا در هزار نقطه کشور فعالیت جهادی و محرومیتزدایی انجام دهند تا ثابت شود با کار جهادی میتوان مشکلات کشور را حل کرد. وی با بیان اینکه ثمره این نگاه جهادی در استان قزوین، اجرای یکهزار و ۷۴۶ عملیات خدمترسانی توسط بسیج سازندگی بوده است، بر اهمیت الگوی خدمت بیمنت تأکید کرد.
این مقام ارشد نظامی با اشاره به برگزاری همزمان مراسمهای بزرگداشت این دو شهید در سراسر استان، عنوان کرد: استان قزوین میزبان هفتمین دوره این مراسم بود و تمامی نواحی سپاه در شهرستانها نیز همزمان برای گرامیداشت این دو شهید مراسم برگزار کردند که با استقبال گسترده مردم همراه شد.
سردار رفیعی آتانی همچنین یادآور شد: شب گذشته نیز در یکی از نواحی استان، مردم با راهپیمایی شبانه در خیابانها یاد و خاطره این دو شهید را گرامی داشتند که نشاندهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است.