به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در مراسم یادبود فرمانده کل سپاه تأکید کرد: شب گذشته شیطنت‌هایی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت که قطعاً نقض آتش‌بس محسوب می‌شود. وزارت امور خارجه در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز واکنش مقتضی نشان داد.

وی افزود: نکته بسیار کلیدی که باید ارشاد کنیم، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز است که هم‌اکنون تثبیت شده است.

غریب‌آبادی تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم آنها با این اقدامات نظامی گامی را جهت تضعیف حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بردارند.