مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان از آغاز عملیات کشت ذرت علوفهای در اراضی این شهرستان خبر داد و بر لزوم توسعه و ترویج روشهای نوین و کمآببر در سال زراعی جاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، غلامعلی بوذرجمهر در حاشیه بازدید از عملیات کشت ذرت علوفهای در شهرستان زرقان اظهار کرد: عملیات کشت ذرت علوفهای مطابق برنامهریزیهای انجام شده از نیمه فروردین ماه در اراضی این شهرستان آغاز شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این کشت بهعنوان کشت دوم و پس از برداشت محصولات پاییزه از جمله گندم و جو انجام میشود که این موضوع نقش مهمی در افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک منطقه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی زرقان با اشاره به برآورد سطح زیر کشت گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت ذرت علوفهای اختصاص یابد.
بوذرجمهر افزود: با مدیریت مناسب مزارع، انتظار میرود بیش از ۷۰ هزار تن علوفه در این شهرستان تولید شود که این میزان میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار خوراک واحدهای دامپروری منطقه داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه کشاورزی اظهار کرد: استفاده از ارقام زودرس و جایگزینی روشهای سنتی با شیوههای نوین در دستور کار قرار دارد.
بوذرجمهر تصریح کرد: ترویج روش کشت دو ردیف روی یک پشته با فاصله ۱۴۰ سانتیمتر در کنار بهرهگیری از سیستمهای آبیاری نوین، علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب کاهش مصرف بذر و نوار تیپ در هر هکتار و در نهایت افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصول خواهد شد.