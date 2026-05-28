پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از حضور مقتدرانه کاراتهکای نوجوان قزوینی در اردوی تیم ملی تا شطرنجبازان ملیپوش استان در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا را در بسته خبر ورزشی قزوین بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مرحله دوم اردوی تیم ملی کاراته نوجوانان که از چهارم خرداد ماه با هدف حضور قدرتمندانه در رقابتهای قهرمانی آسیا در اردن، در خرمآباد لرستان آغاز شده است، شاهد حضور «محمدطاها غضنفرزاده» کاراتهکای شایسته استان قزوین است.
این اردو تا یازدهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
حضور دو شطرنجباز قزوینی در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا
فدراسیون شطرنج کشورمان با اعزام چهار ورزشکار به رقابتهای قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا که از هفتم تا هفدهم خرداد ماه به میزبانی اولانباتور مغولستان برگزار میشود، نام «بردیا دانشور» و «آبتین عطاخان»، دو استارتاپ شطرنج استان قزوین را در ترکیب تیم ملی قرار داده است.
این حضور، فرصتی برای نمایش توانمندیهای این جوانان در سطح قاره کهن محسوب میشود.
درخشش «رها باجلان» در مسابقات قهرمانی کشوری منطقه یک
در بخش دیگری از اخبار ورزشی امروز، «رها باجلان» ورزشکار پرافتخار قزوینی، با عملکردی خیرهکننده در مسابقات قهرمانی کشوری منطقه یک، موفق شد مقام قهرمانی ماده ۲۰۰۰ متر و دور امتیازی را از آن خود کند و بر سکوی نخست بایستد.
این موفقیت نشان از استعداد و تلاش بیوقفه این ورزشکار در سطح رقابتهای کشوری دارد.