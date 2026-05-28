به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، پیکر مرحوم حاج غلامعلی مهربانی پدر بزرگوار «شهید احمد مهربانی» را که پس از چندی تحمل بیماری در سن ۹۳ سالگی در یکی از بیمارستان‌های گنبد کاووس، جان به جان آفرین تسلیم و آسمانی شده بود؛ بر روی دستان خانواده، بستگان و اهالی قدر شناس منطقه در روستای کنگور کلاله تشییع و در آرامستان روستا در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید احمد مهربانی بیست و سوم مرداد ۱۳۶۱، در درگیری با گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان به شهادت رسید.