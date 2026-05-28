مدیر تعاون روستایی استان فارس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در مراکز خرید محصولات کشاورزی گفت: روند خرید گندم باید با شفافیت و سرعت مطلوب انجام شود تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه محصول خود را تحویل دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سیداحمد احمدیزاده،در حاشیه سفر به شهرستان زریندشت و بازدید از مرکز خرید تعاونی روستایی دبیران این شهرستان اظهار کرد: مراکز خرید تعاون روستایی در خط مقدم حمایت از کشاورزان قرار دارند و باید با همدلی و تلاش بیشتر، فرآیند خرید محصولات استراتژیکی همچون گندم با دقت، شفافیت و سرعت مناسب انجام شود.
وی افزود: تکریم کشاورزان از اولویتهای اصلی سازمان تعاون روستایی است و این موضوع به صورت جدی در دستور کار نظارتی قرار دارد.
احمدیزاده در ادامه با اشاره به اهمیت عملکرد مراکز خرید گفت: این مراکز باید شرایطی فراهم کنند که کشاورزان بدون هیچگونه نگرانی محصولات خود را تحویل دهند و از خدمات مناسب و درخور برخوردار شوند.
مدیر تعاون روستایی استان فارس ادامه داد: نظارت میدانی و مستمر بر مراکز خرید با هدف رفع موانع احتمالی و بهبود روند خدمترسانی به کشاورزان در دستور کار قرار دارد.
در این بازدید، آخرین وضعیت خرید گندم، ظرفیتها و امکانات مرکز به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر در جریان روند فعالیتها، چالشها و وضعیت موجود قرار گرفتند.