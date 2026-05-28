



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سیداحمد احمدی‌زاده،در حاشیه سفر به شهرستان زرین‌دشت و بازدید از مرکز خرید تعاونی روستایی دبیران این شهرستان اظهار کرد: مراکز خرید تعاون روستایی در خط مقدم حمایت از کشاورزان قرار دارند و باید با همدلی و تلاش بیشتر، فرآیند خرید محصولات استراتژیکی همچون گندم با دقت، شفافیت و سرعت مناسب انجام شود.

وی افزود: تکریم کشاورزان از اولویت‌های اصلی سازمان تعاون روستایی است و این موضوع به صورت جدی در دستور کار نظارتی قرار دارد.

احمدی‌زاده در ادامه با اشاره به اهمیت عملکرد مراکز خرید گفت: این مراکز باید شرایطی فراهم کنند که کشاورزان بدون هیچ‌گونه نگرانی محصولات خود را تحویل دهند و از خدمات مناسب و درخور برخوردار شوند.

مدیر تعاون روستایی استان فارس ادامه داد: نظارت میدانی و مستمر بر مراکز خرید با هدف رفع موانع احتمالی و بهبود روند خدمت‌رسانی به کشاورزان در دستور کار قرار دارد.

در این بازدید، آخرین وضعیت خرید گندم، ظرفیت‌ها و امکانات مرکز به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر در جریان روند فعالیت‌ها، چالش‌ها و وضعیت موجود قرار گرفتند.