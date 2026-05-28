نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: مانع اصلی توسعه معدنکاری هوشمند، نه کمبود نیروی انسانی متخصص است و نه نبود فناوری داخلی؛ بلکه نبود بستر انباشت سود پایدار در بخش معدن است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سجاد غرقی با اشاره به ظرفیت بالای منابع انسانی و فناوریهای بومی در کشور گفت: زیرساختهای فنی و تخصصی تا حد زیادی وجود دارد، اما آنچه معدنداران را از حرکت به سمت فناوریهای نو بازمیدارد، نبود اطمینان از سودآوری مستمر و قابل پیشبینی است.
وی ادامه داد: در صورتی که پایداری سود در این بخش ایجاد شود، بنگاهها بهطور طبیعی به سمت افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در هوشمندسازی حرکت خواهند کرد.
غرقی با بیان اینکه ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن و بیش از ۹۰ درصد تعداد معادن کشور در اختیار معادن کوچکمقیاس است، افزود: چالش اصلی این معادن، ناپایداری سودآوری است.
به گفته وی، زمانی که عواملی مانند عوارض صادراتی، حقوق دولتی و دیگر موانع محیطی اجازه انباشت سرمایه را از بنگاهها بگیرد، انتظار برای ورود جدی آنها به حوزه هوشمندسازی واقعبینانه نخواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین با اشاره به برخی تجربههای موفق در حوزه مدیریت ناوگان و سوخت، گفت: پلتفرمها و مجموعههایی در کشور فعال هستند که نشان دادهاند هوشمندسازی در صورت طراحی درست، میتواند اثربخشی قابل توجهی داشته باشد و به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری منجر شود.
غرقی در ادامه، سیاستهای قیمتگذاری دستوری را نیز از موانع جدی سرمایهگذاری در معدن دانست و تصریح کرد: بنگاه اقتصادی باید بتواند محصول خود را بهصورت رقابتی بفروشد.
به اعتقاد وی، نمیتوان از یکسو قیمتگذاری دستوری را بر بخش معدن تحمیل کرد و از سوی دیگر، همان را با عنوان مبارزه با خامفروشی توجیه کرد. معدنکار باید امکان فروش رقابتی و صادرات داشته باشد تا بتواند سرمایهگذاری کند و سود پایدار به دست آورد.
غرقی با اشاره به وضعیت کنونی بازار و آسیبهایی که به واحدهای میانی در زنجیره آهن و فولاد وارد شده، تأکید کرد: در شرایط امروز، مفهوم خامفروشی بهتنهایی پاسخگوی واقعیتهای بازار نیست و باید به سمت فروش رقابتی، صادرات بالادست و تأمین نیاز صنایع میانی حرکت کرد.
گفتنی است؛ بهرهوری ناشی از معادن هوشمند، نه تنها مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش میدهد، بلکه معادن را در برابر حوادث محافظت میکند از این رو بایستی با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی این موضوع تسهیل شود.