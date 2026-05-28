به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از زمان تشکیل قرارگاه تنظیم بازار، بازرسی‌ها تشدید شده است به طوریکه بیش از ۸۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی در ۱۰ روز گذشته در خراسان رضوی تشکیل شده است و بیش از دو هزار میلیارد ریال ارزش این پرونده‌ها است.

مدنی افزود: این نظارت و بازرسی‌ها در ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی موثر خواهد بود. اگرچه بخش عمده از افزایش قیمت ها، مربوط به هزینه تمام شده کالاست، اما جایی که گرانفروشی، اختکار و تخلف است مطمئنا برخورد دستگاه قضایی جدی و قاطع خواهد بود.