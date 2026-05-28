به گزارش خبرگزاری صداوسیما،«حسام زیدان» خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم در سوریه پس از سا‌ل‌ها حضور پرثمر در عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، صبح امروز (پنج‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵) بر اثر حمله جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی به شهر صیدا واقع در جنوب لبنان، به فیض شهادت نائل آمد.

شهید «حسام زیدان» سال ۲۰۰۹ به عنوان خبرنگار العالم کار خود را در دفتر این شبکه تلویزیونی آغاز کرد و طی این مدت، شاهد وقوع حوادث بزرگی در سوریه بود. او در دشوارترین روز‌های بحران با حضور میدانی و مجاهدانه خود، تحولات حلب، حماه و دیرالزور را پوشش داد.

این خبرنگار شهید پس از پایان ماموریت خود در سوریه، به عنوان سردبیر خبر برای تلویزیون العالم در تهران کار می‌کرد.

در همین راستا معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم ساختن جنایت آشکار رژیم متجاوز صهیونیستی، تاکید کرد که نام و راه شهید «حسام زیدان» در حافظه رسانه مقاومت، ماندگار خواهد ماند و پرچم آگاهی، حقیقت‌گویی و دفاع از مظلومان، با عزم و اراده‌ای استوارتر برافراشته خواهد شد.

همچنین شبکه خبری العالم با صدور پیام تسلیت به مناسبت شهادت خبرنگار خود، تصریح ساخت که حمله مکرر رژیم جنایت‌پیشه صهیونیستی به غیرنظامیان و خبرنگاران را به شدت محکوم و اعلام می‌کند که این جنایات نمی‌تواند خللی در عزم این شبکه برای فعالیت در عرصه رسانه و انتقال حقایق ایجاد کند.

به دنبال حمله رژیم شریر صهیونیستی به شهر صیدا، پسر شهید «حسام زیدان» هم زخمی شده و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.