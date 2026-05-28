مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در سال‌های اخیر، طبق استاندارد‌های بین‌المللی و با صرف اعتبارات سنگین، حدود ۷ مخزن امن ایجاد شده است و ۸۲ مخزن دیگر نیز در حال ساخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ لیلا خسروی در خصوص وضعیت مخازن حفاظت از اشیا گفت : تعدادی از این مخازن در کنار موزه‌های جدید احداث می‌شوند، چرا که بر اساس پروتکل وزارت میراث، هر موزه جدید باید دارای مخزن امن باشد.

وی افزود: برنامه ما این است که تمام اعتبارات را به سمت حفاظت و ایجاد مخازن امن سوق دهیم. امسال نیز همین رویه را دنبال کردیم. قرار بود تعدادی از این مخازن به مناسبت روز جهانی موزه‌ها افتتاح شوند که به دلیل شرایط جنگی این کار به تعویق افتاد. انشاءالله در هفته دولت این مخازن افتتاح خواهند شد.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره آسیب به اشیای موزه‌ای گفت: هیچ شی موزه‌ای و هیچ یک از اموال فرهنگی تاریخی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب ندیده است. ما در این حوزه سربلند هستیم. طبق پروتکل‌های از پیش تعیین‌شده ، اشیا به سرعت جمع و به مخازن امن منتقل شدند و همچنان در حال پایش هستند.

خسروی با اشاره به روند بازگشایی موزه‌ها پس از جنگ افزود : پس از ۱۲ روز جنگ، موزه‌های کشور تعطیل نبودند و به صورت پلکانی و مرحله‌ای بازگشایی شدند. در آخرین مرحله، موزه‌های محوری و موزه‌های باستان‌شناسی فعال شدند. پس از ایجاد بحران مجدد، دوباره تمام اشیا به مخازن منتقل شدند. برنامه آتی ما این است که به محض بازگشت وضعیت کشور به حالت امن، مجدداً به صورت پلکانی موزه‌ها را بازگشایی کنیم.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت نمایشگاه «ایران سرزمین مهر» در کشور چین گفت: در طول برگزاری این نمایشگاه و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اخیر، استقبال مردم چین از دیدن آثار تاریخی ایران چندین برابر شد.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود : با این حال، به دلیل پایان یافتن تفاهمنامه فرهنگی با چین، همکاران ما در میراث تهران به صورت زمینی به چین اعزام شدند، همه اشیا را پایش، جمع‌آوری و امور اجرایی مرتبط با بازگشت را انجام دادند و به زودی این آثار به کشور بازمی‌گردند.