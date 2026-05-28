اجرای بیش از هفت هزار سازه آبخیزداری در استان کردستان طی سه دهه گذشته، نقش مؤثری در مهار سیلاب، کاهش فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طی سه دهه اخیر، بیش از هفت هزار سازه آبخیزداری در نقاط مختلف استان کردستان اجرا شده که نتایج قابل توجهی در مدیریت منابع آب و خاک به همراه داشته است.

این طرح‌ها با هدف کنترل روان‌آب‌ها، جلوگیری از بروز سیلاب و کاهش فرسایش خاک اجرا شده و توانسته‌اند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ایفا کنند.

کارشناسان حوزه آبخیزداری معتقدند اجرای این سازه‌ها علاوه بر تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، موجب افزایش نفوذ آب به زمین و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی شده است.

به گفته مسئولان، توسعه طرح‌های آبخیزداری از مهم‌ترین راهکار‌ها برای مقابله با بحران کم‌آبی، حفاظت از خاک و پایداری تولیدات کشاورزی در استان به شمار می‌رود.