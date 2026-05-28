به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، پس از این حادثه، نیرو‌های امنیتی ترکیه به منطقه اعزام شدند و اعلام شد که خدمه کشتی‌ها آسیبی ندیده‌اند.

کشتی‌های مورد حمله در شمال دریای سیاه، نزدیک سواحل تورکلی، در حال حرکت بودند. این نفتکش‌ها، با پرچم‌های پالائو و سیرالئون حرکت می‌کردند.

پس از این حمله، واحد‌های امنیتی ساحلی به منطقه اعزام شدند و اعلام شد که هیچ تخلیه یا آسیبی در بین پرسنل کشتی‌ها رخ نداده است.