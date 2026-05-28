رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان، از دستگیری سارق به همراه مالخر و کشف ۳۱ فقره سرقت سیم و کابل برق خبر داد.

دستگیری سارق و مالخر سیم و کابل برق در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ محسن غنیمتی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در زنجان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به گشت زنی‌های هدفمند و انجام اقدامات اطلاعاتی، افزود: سرانجام ماموران موفق به شناسایی سارق شده و با هماهنگی قضایی، طی عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ غنیمتی در ادامه از اقرار متهم به سرقت ۳۱ فقره سیم و کابل برق و معرفی مالخر خبر داد و گفت: متهم دیگر پرونده دستگیر و با تکمیل تحقیقات، سارق و مالخر جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان در پایان از همشهریان خواست: با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.