پخش زنده
امروز: -
طبیعت چشمنواز و آبوهوای دلانگیز بهاری، این روزها هزاران گردشگر را به استان کردستان کشانده؛ بهگونهای که ظرفیت بسیاری از اماکن اقامتی این استان تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با آغاز روزهای دلانگیز بهار، طبیعت سرسبز و چشمنواز استان کردستان بار دیگر به یکی از مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شده است.
جاذبههای طبیعی، آبوهوای مطبوع، دشتهای سرسبز و مناظر بکر این استان، در روزهای اخیر میزبان هزاران گردشگر از نقاط مختلف کشور بوده و شور و نشاط خاصی را در مناطق گردشگری کردستان ایجاد کرده است.
استقبال گسترده مسافران از جاذبههای طبیعی و فرهنگی کردستان به حدی بوده که ظرفیت بسیاری از مراکز اقامتی، هتلها و مهمانپذیرهای استان تکمیل شده است.
فعالان حوزه گردشگری و مسئولان محلی، حضور گسترده گردشگران را فرصتی برای رونق اقتصادی، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی استان و توسعه صنعت گردشگری کردستان عنوان میکنند.