وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما داده‌های بسیار زیادی در کشور داریم که این داده‌ها یک ثروت بزرگ محسوب می‌شوند و حکمرانی بدون داده ، حکمرانی ناقص یا تصادفی خواهد بود؛ یعنی ممکن است تصمیمی درست یا غلط اتخاذ شود، اما اگر نتیجه درستی حاصل شود، این موفقیت تصادفی بوده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی صراف پس از پایان جلسه در جمع خبرنگاران با تأکید بر حرکت وزارت علوم به سمت حکمرانی داده‌محور افزود: «در وزارت علوم به سمت جمع‌آوری، مدیریت و تکمیل داده‌ها حرکت کرده‌ایم تا در نهایت داده‌های تمیز و دقیق تجمیع شوند و تصمیم‌ها و مدیریت‌ها بر مبنای همین داده‌های معتبر انجام گیرد. به این رویکرد، حکمرانی داده‌محور می‌گوییم و برای پیشرفت این پروژه، هر هفته در وزارت علوم جلسات تخصصی برگزار می‌شود.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره دستاورد‌های سفر به استان زنجان نیز گفت: «در استان زنجان دانشگاه‌های بسیار خوبی با ظرفیت‌های علمی ارزشمند وجود دارد و در این سفر اهتمام ما بر تقویت دانشگاه‌های استان متمرکز بود.»

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: «امروز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و همچنین دانشکده علوم زیستی افتتاح شد و وزارت علوم نیز در این زمینه کمک مالی انجام داد.»

سیمایی صراف با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم در حوزه جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: «توسعه خوابگاه‌های متأهلی یکی از برنامه‌های جدی وزارت علوم است. در زنجان نیز متعهد شدیم خوابگاه متأهلی نیمه‌تمام تکمیل شود و برای احداث خوابگاه‌های جدید نیز حتما کمک خواهیم کرد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر حدود ۴ هزار واحد خوابگاه متأهلی در کشور در دست ساخت است.»

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از حمایت وزارت علوم برای تکمیل ساختمان بهداری دانشگاه زنجان خبر داد و گفت: برای تکمیل ساختمان بهداری دانشگاه زنجان نیز کمک مالی خواهیم کرد هرچه سریع‌تر به به خبرداری برسد.