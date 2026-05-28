به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، نظری گفت: با توجه به برگزاری آزمون‌ها و امتحانات غیرحضوری پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، دروس عمومی رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، و همچنین دروس غیرنهایی پایه یازدهم در خرداد ۱۴۰۵، جلسات تبیین دستورالعمل ارزشیابی تحصیلی در حال برگزاری است.

او افزود: از همه مدیران مدارس خواسته شده تا لینک آزمون‌ها را که صرفاً در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد، برای تمامی دانش‌آموزان ارسال کنند تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و از زمان برگزاری آزمون‌ها مطلع شوند.