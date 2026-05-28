موزه فسیل و عروسکهای بومی و بین المللی در آباده افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: همزمان با هفته گرامیداشت میراث فرهنگی، موزه عروسکهای بومی و فسیل در طبقه فوقانی تیمچه صرافیان شهرستان آباده افتتاح شد.
پارسافر افزود: مجموعه عروسکهای بومی و بین المللی نمایانگر روح هنر و قصههای مردمان ایران و جهان است و مجموعه فسیلها گنجینهای از تاریخ طبیعی این منطقه را در خود جای داده است.
پارسافر افزود: در این موزه بیش از ۱۱۰ عروسک بومی و بین المللی در مجموعه عروسکی شمال فارس، به نمایش گذاشته شده است.
او بیان کرد: در شهرستان آباده و شهرهای بهمن، صغاد و ایزدخواست بیش از ۱۳ مجموعه ارزشمند و موزههای مردم شناسی وجود دارند که نیازمند حمایت مسئولان است.
ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه آباده نیز در بازدید از این مجموعه، احیای فرهنگ غنی و کهن ایران را از جمله اهداف نمایش این مجموعههای سنتی و دیرین برشمرد.
این دو مجموعه ارزشمند به همت خانم فرخی و آقای روستا دو مجموعه دار شهرستان آباده در سالیان طولانی گردآوری شده است.