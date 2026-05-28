با هدف بهسازی، رفع عوارض و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، رزمایش عملیاتی طرح ملی «سامان» با حضور نیروهای متخصص در شهرستان بوکان اجرا خواهد شد. این طرح گامی مهم در جهت افزایش تابآوری شبکه برق در برابر حوادث و نارساییها محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهرستان بوکان شاهد اجرای رزمایش عملیاتی طرح ملی «سامان» خواهد بود. این طرح با هدف اصلی بهسازی و رفع عوارض موجود در شبکه توزیع برق و در نهایت ارتقای پایداری آن، اجرا میشود. اجرای موفقیتآمیز این رزمایش، نقش بسزایی در افزایش اطمینانپذیری و تابآوری شبکه برق منطقه خواهد داشت.
محمد صابری، مدیر توزیع برق بوکان، در این خصوص اظهار داشت: طرح ملی «سامان» با رویکردی جامع، به دنبال شناسایی و رفع نقاط ضعف شبکه توزیع برق است تا بتوانیم خدمات پایدارتر و مطمئنتری را به مشترکین عزیز ارائه دهیم. این رزمایش عملیاتی، فرصتی مغتنم برای محک زدن توانمندیها و آمادگی نیروهای متخصص در مواجهه با چالشهای احتمالی است.
وی افزود: بهسازی خطوط، رفع فرسودگیها و بهکارگیری فناوریهای نوین در دستور کار این طرح قرار دارد تا بتوانیم شبکه توزیع برق بوکان را در برابر حوادث و نوسانات احتمالی مقاومتر سازیم.
اجرای این طرح ملی، نشاندهنده اهتمام ویژه وزارت نیرو و شرکت توانیر به بهبود زیرساختهای حیاتی کشور و اطمینان از پایداری خدمات ضروری به شهروندان است.