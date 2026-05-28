مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مواضع جهت‌دار غرب درباره تحولات خاورمیانه، از آمادگی این اتحادیه برای کمک فنی به روند گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا سخن گفت.

اتحادیه اروپا آماده کمک فنی به گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کایا کالاس روز پنجشنبه پس از نشست غیررسمی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در قبرس، در جمع خبرنگاران گفت: ما گفت‌و‌گو‌هایی بسیار صریح و بسیار خوب داشتیم. نخست، وضعیت خاورمیانه را همراه با وزیر خارجه عربستان سعودی و وزیر امور خارجه هند بررسی کردیم. هر دو کشور از طریق تعاملات گسترده دیپلماتیک خود در سراسر منطقه نقش مهمی ایفا می‌کنند و شنیدن دیدگاه‌های آنها مفید بود. این گفت‌و‌گو‌ها برای ما نیز بسیار روشنگر بود تا ببینیم چه کار‌های بیشتری می‌توانیم با هم انجام دهیم.

وی سپس در ادامه مواضع جهت‌دار غرب درباره ایران مدعی شد: تنگه هرمز همچنان در یک منطقه خاکستری خطرناک میان جنگ و صلح گرفتار است. اکنون یک تلاش دیپلماتیک فشرده برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه در جریان است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به سابقه عهدشکنی ایالات متحده در برجام و نقض مکرر آتش‌بس اخیر گفت: هر توافق مرحله نخست میان آمریکا و ایران باید با گفت‌و‌گو‌های عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی برای امنیت منطقه دنبال شود. اتحادیه اروپا می‌تواند در زمینه گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای با تخصص فنی کمک کند.

وی همچنین با نادیده گرفتن نقش تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در افزایش تنش‌های منطقه‌ای، وضعیت تنگه هرمز را یکی از محور‌های اصلی نگرانی اروپا توصیف کرد.

این آبراه راهبردی که محل عبور بخش مهمی از تجارت انرژی جهان است، در پی جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، به یکی از محور‌های اصلی مباحث دیپلماتیک و امنیتی تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس باید از مسیر همکاری کشور‌های منطقه و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

مقام‌های ایرانی بار‌ها هشدار داده‌اند که حضور نظامی آمریکا و متحدانش در این آبراه راهبردی، نه‌تنها به ثبات و امنیت کشتیرانی کمک نمی‌کند، بلکه خود از عوامل اصلی تنش‌آفرینی و ناامنی در منطقه است.

کالاس در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیگر تحولات خاورمیانه گفت: ما درباره مسائل دیگر خاورمیانه و بحران‌های دیگر نیز گفت‌و‌گو کردیم. در لبنان، آتش‌بس هر روز بیش از پیش ظاهری و اسمی به نظر می‌رسد و بازگشت به جنگ تمام‌عیار یک احتمال واقعی است.

وی افزود که وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین درباره غزه و کرانه باختری گفت‌و‌گو کردند و موضوع محدودیت‌های احتمالی بر تجارت مرتبط با شهرک‌ها و تحریم برخی وزیران رژیم صهیونیستی نیز مطرح شد.

کالاس با این حال تصریح کرد که نشست قبرس محل تصمیم‌گیری نیست و این موضوعات در نشست آینده شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ دوباره بررسی خواهد شد.