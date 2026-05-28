در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طرفین ضمن ابراز خرسندی از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر گسترش و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین تأکید کردند.

پیشنهاد برگزاری دومین نشست كمیسیون مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به میزبانی ایران

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، از وزارت صمت، در این نشست با اشاره به آثار مثبت اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، اعلام شد حجم تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی یک‌سال گذشته و هم‌زمان با اجرای این توافق، رشد ۱٥ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های مشترک و نقش مؤثر این توافق در توسعه مناسبات اقتصادی است.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در این دیدار، پیشنهاد برگزاری دومین نشست كمیسیون مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران به میزبانی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد که مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.

همچنین دو طرف در خصوص همکاری‌های گمرکی و تسهیل روند فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به تبادل نظر پرداختند.

در این چارچوب، موضوع اخذ عوارض بازیافت خودرو از خودروهای وارداتی توسط برخی کشورهای عضو اتحادیه از جمله روسیه و بلاروس، که عملاً صادرات تریلر، خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه به بازار اوراسیا را با چالش مواجه کرده است، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری و بررسی این موضوع تأکید شد.

در ادامه این دیدار، پیشنهاد وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره تدوین استاندارد مشترک «حلال» برای کالاهای مصرفی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرفین آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کردند.

دو طرف در پایان، بر استمرار رایزنی‌ها، توسعه همکاری‌های اقتصادی، رفع موانع تجاری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد تأکید کردند.



