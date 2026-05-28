به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با حضور حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزی گفت: برای این طرح ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

یداله رحمانی، با اشاره به ابعاد فنی مجموعه افزود: این استخر با زیربنای ۲ هزار مترمربع احداث شده و امکانات متنوعی از جمله کاسه استخر بزرگ ویژه سالن‌های ورزشی، استخر اختصاصی کودکان، سونای خشک، سونای بخار، و حوضچه‌های آب گرم و آب سرد را در خود جای‌داده است.