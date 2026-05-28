افتتاح استخر شهدای دانشآموز گچساران با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش
استخر شهدای دانشآموز گچساران با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون وزیر آموزشوپرورش افتتاح شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای ورزشی دانشآموزی گفت: برای این طرح ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
یداله رحمانی، با اشاره به ابعاد فنی مجموعه افزود: این استخر با زیربنای ۲ هزار مترمربع احداث شده و امکانات متنوعی از جمله کاسه استخر بزرگ ویژه سالنهای ورزشی، استخر اختصاصی کودکان، سونای خشک، سونای بخار، و حوضچههای آب گرم و آب سرد را در خود جایداده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این مجموعه به نام شهدای دانشآموز گچساران نامگذاری شده تا یاد و خاطره ایثارگران عرصه علم و جهاد برای همیشه زنده بماند.