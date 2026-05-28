فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی، مشارکت گسترده‌تر شهروندان را در اصلاح الگوی مصرف نتیجه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شرایط کنونی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی امری مهم است و مدیریت درست مصرف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها و حفظ منابع ملی ایفا کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مصرف آب، برق و گاز در بخش خانگی، ناشی از الگو‌های نادرست و بی‌توجهی به راهکار‌های ساده صرفه‌جویی است.

اقداماتی مانند خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده بهینه از سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و مدیریت مصرف آب، از جمله راهکار‌هایی است که در شرایط کنونی می‌تواند به کشور و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

کارشناسان معتقدند فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی، در کنار اجرای برنامه‌های حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر شهروندان در این مسیر باشد.

شهروندان نیز بر ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مصرف تأکید دارند و معتقدند صرفه‌جویی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت در شرایط فعلی است.

به باور متخصصان، اصلاح الگوی مصرف امروز، تضمین‌کننده پایداری منابع و آسایش نسل‌های آینده خواهد بود.