در کنار اجرای برنامههای حمایتی؛
مشارکت گستردهتر شهروندان در اصلاح الگوی مصرف با فرهنگسازی
فرهنگسازی و آگاهیبخشی عمومی، مشارکت گستردهتر شهروندان را در اصلاح الگوی مصرف نتیجه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شرایط کنونی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی امری مهم است و مدیریت درست مصرف میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و حفظ منابع ملی ایفا کند.
بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از مصرف آب، برق و گاز در بخش خانگی، ناشی از الگوهای نادرست و بیتوجهی به راهکارهای ساده صرفهجویی است.
اقداماتی مانند خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده بهینه از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و مدیریت مصرف آب، از جمله راهکارهایی است که در شرایط کنونی میتواند به کشور و کاهش هزینهها کمک کند.
کارشناسان معتقدند فرهنگسازی و آگاهیبخشی عمومی، در کنار اجرای برنامههای حمایتی، میتواند زمینهساز مشارکت گستردهتر شهروندان در این مسیر باشد.
شهروندان نیز بر ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مصرف تأکید دارند و معتقدند صرفهجویی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت در شرایط فعلی است.
به باور متخصصان، اصلاح الگوی مصرف امروز، تضمینکننده پایداری منابع و آسایش نسلهای آینده خواهد بود.