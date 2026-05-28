مرکز فرهنگی کشورمان در تانزانیا با همکاری بخش هنر‌های خلاق دانشگاه دارالسلام، نمایشگاه ویژه‌ای با پیام انسانیت، همبستگی و تفاهم فرهنگی برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نمایشگاه با شعار «از نگاه‌های گوناگون به سوی انسانیت» قرار است جمعه ۲۹ مه ۲۰۲۶ در سالن مرکز فرهنگی ایران در تانزانیا برگزار شود، شرکت‌کنندگان در این برنامه فرصت خواهند داشت تا از خلاقیت‌های برجسته‌ای که بازتاب‌دهنده ارزش‌های اجتماعی وقدرت هنر در پیوند میان انسان‌هاست، بازدید کنند.

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کرده‌اند که هدف از این نمایشگاه، نشان دادن این موضوع است که هنر چگونه می‌تواند پلی مهم برای تقویت روابط اجتماعی، گسترش آموزش فرهنگی وترویج ارزش‌های انسانی از طریق دیدگاه‌های متنوع هنرمندان وطراحان باشد.

در این مراسم، مهمانان و شرکت‌کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا از نمایشگاه آثار گوناگون هنری که توسط دانشجویان خلق شده است بازدید کنند و همچنین در بازدید ویژه از نمایشگاه «شیرازی‌ها» که از مهم‌ترین بخش‌های جذاب این روز عنوان شده است، شرکت نمایند.

همچنین، کارگاه ویژه‌ای درباره تولید فیلم‌های پویانمایی (انیمیشن) برگزار خواهد شد که در آن شرکت‌کنندگان با شیوه‌های نوین خلاقیت در عرصه هنر وارتباطات دیجیتال آشنا خواهند شد؛ موضوعی که پیش‌بینی می‌شود جوانان مستعد وخلاق بسیاری را جذب کند.

این برنامه همچنین با مراسم گرامیداشت دانش‌آموزان شهدا میناب و نشست ویژه‌ای درباره جایگاه انسانیت در موسیقی آفریقایی همراه خواهد بود؛ اقدامی که با هدف نشان دادن نقش هنر و موسیقی در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، مهربانی و همبستگی انجام می‌شود.

به گفته برگزارکنندگان، این رویداد از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر آغاز خواهد شد وحضور در آن برای عموم مردم رایگان است، همچنین از شهروندان دعوت شده است تا با حضور گسترده خود در این نمایشگاه، در رویدادی با پیام بزرگ صلح، وحدت وتفاهم فرهنگی از طریق زبان هنر مشارکت کنند.