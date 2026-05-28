مردم همیشه در صحنه مهاباد با حضور در تجمعی شبانه، ضمن اعلام حمایت قاطع از نیروهای مسلح، پشتیبانی خود را از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی با مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند. این حرکت خودجوش، جلوهای از اراده پولادین ملت ایران و همدلی گسترده در سطح کشور را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه مهاباد، بار دیگر با حضوری پرشور در تجمعی شبانه، ندای رهبر خود را لبیک گفتند و گوشهای از اراده شکستناپذیر ملت ایران را به نمایش گذاشتند. در این تجمع که با نظم و شور خاصی برگزار شد، حاضران علاوه بر حمایت قاطع از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی خود را از سربازان عرصه جنگ اقتصادی، به ویژه در زمینه مدیریت مصرف انرژی، اعلام کردند.
مردم مهاباد، با به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس کشورمان، عشق و وفاداری خود را به ایران فریاد زدند. این حضور، نمایشی از وحدت و اتحاد ملی بود؛ مردمی که در تمام عرصهها، از جمله دفاع از مرزها و مقابله با جنگ اقتصادی، همواره پای کار وطن بودهاند.
در جنگ اقتصادی که امروز بر کشور تحمیل شده است، مصرف بهینه انرژی، از سوی مردم مهاباد، به مثابه موشکی قدرتمند در قلب دشمنان و بدخواهان ایران تلقی میشود. این درک عمیق از شرایط، نشاندهنده بصیرت و مسئولیتپذیری این مردم است.
مهابادیها، همدلی و همراهی خود را نه تنها با نیروهای مسلح کشور، بلکه با رزمندگان عرصه اقتصاد و تولید نیز گره زدهاند. این پیوند ناگسستنی، نشان از درک مشترک از اولویتهای ملی دارد.
مادران و زنان ایرانی، هر خانه را یک سنگر میدانند و در صف اول مدیریت مصرف انرژی قرار گرفتهاند. این تلاش مضاعف، نقش مهم زنان را در پایداری اقتصادی کشور نمایان میسازد.
در حاشیه این تجمع، تراکتورسواران اشنویهای نیز با برگزاری رژه تراکتورها، جلوهای متفاوت و کمنظیر از حضور خود را به نمایش گذاشتند و حمایت خود را از مواضع ملی اعلام کردند.