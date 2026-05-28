افزایش سهم کارانه دستیاران تخصصی
معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش سهم کارانه دستیاران تخصصی به ۴ درصد با دستور وزیر بهداشت خبر داد.
رضوی از افزایش سهم کارانه دستیاران تخصصی به ۴ درصد با دستور وزیر بهداشت خبر داد و گفت:فرآیند ارجاع بیماران از سطح یک به سطوح دو و سه (خدمات تخصصی و فوقتخصصی) در شهرهای پایلوت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع آغاز شده است.
وی در بازدید از بخش دیالیز گفت: نباید درمان بیماران خاص، صعب العلاج و نادر به دلیل مشکلات مالی به تاخیر بیافتد البته باید توجه کرد که بودجه در نظر گرفته شده برای صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر کافی نیست و این بودجه باید اصلاح شود.
فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید خواستار افزایش کادر پرستاری بیمارستان امام حسین (ع) هشترود شد.
شهسواری گفت: عبور آزادراه هشترود _ مراغه از شهر نظرکهریزی و جاده قدیم هشترود _ مراغه این را میطلبد که احداث مرکز درمان بستر و یا بیمارستان در این بخش تسریع گردد.
وی گفت: الان مصدومان حوادث جادهای و آزادراه باید پس از سپری کردن ۶۰ کیلومتر به هشترود و یا مراغه و با سپری کردن ۱۶۰ کیلومتر به تبریز ارجاع شوند، اما اگر مرکز درمان بستر ، بیمارستان و حتی درمانگاه این شهر شبانه روزی شود بیماران به راحتی مداوا میشوند.