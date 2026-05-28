با هدف بازنگری در عادات روزمره و اصلاح سبک زندگی، استمرار برنامه ملی خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: آگاهی از روشهای صحیح خود مراقبتی، مانند تغذیه سالم، ورزش منظم، کنترل اضطراب و پیشگیری از بیماریها، نقشی اساسی در سلامت فردی و سلامت عمومی جامعه دارد.
دکتر پژمان عقدک افزود: در مراکز خدمات جامع سلامت و خانههای بهداشت، آموزشهای مختلف خودمراقبتی از کودکی، نوجوانی، قبل از ازدواج، پیش از بارداری، بارداری، فرزندپروری، میانسالی و سالمندی برای آموزش افراد برای مراقبت از خود و اطرافیانشان داده میشود و رفتار آگاهانه باعث میشود افراد نسبت به نیازهای جسمی و روانی خود حساستر شده و برای بهبود آنها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و بخش جداییناپذیر خود مراقبتی محسوب میشود گفت: خود مراقبتی اقدامی فردی، اما تأثیرگذار بر سلامت کل جامعه است، هنگامی که افراد سبک زندگی سالم و پایدار را انتخاب میکنند، میزان ابتلا به بیماریها کاهش مییابد و جامعهای سالمتر شکل میگیرد.
طبق پژوهش ها، ۵۶ تا ۵۸ درصد از انواع مراقبت ها، خودمراقبتی است.
براساس گزارش جهانی بهداشت، خودمراقبتی منجر به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران و کاهش هزینههای سلامت میشود.