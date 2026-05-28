پخش زنده
امروز: -
در رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری قهرمانی آفریقا در الجزایر سامان رضی، ملیپوش پاراوزنهبرداری کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری قهرمانی آفریقا در الجزایر سامان رضی ، ملیپوش پاراوزنهبرداری کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید.
این ورزشکار لنگرودی ، در حرکت اول خود وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در حرکات دوم و سوم نتوانست وزنه ۲۱۲ کیلوگرمی را جابجا کند و در نهایت به مدال نقره این مسابقات دست یافت.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام «شهید ماکان نصیری»، از شهدای دانشآموز مدرسه میناب، به این مسابقات اعزام شده است.