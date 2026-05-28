همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، سنت حسنه همدلی و ایثار با همت خیران و مراکز نیکوکاری مهاباد در این شهرستان شکوفا شد. در این رابطه، چهارصد کیلوگرم گوشت قربانی بین خانواده‌های نیازمند توزیع گردید و چراغ امید در خانه‌هایشان روشن ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عید قربان، عید ایثار و فداکاری، فرصتی مغتنم برای تجدید سنت حسنه همدلی و کمک به نیازمندان است. در همین راستا، با همت بلند خیران و تلاش یکی از مراکز نیکوکاری شهرستان مهاباد، چهارصد کیلوگرم گوشت قربانی به مناسبت این عید سعید بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

عید قربان تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه فرصتی است برای همدلی بیشتر و تقسیم شادی‌ها با کسانی که نیازمند حمایت هستند.

مراکز نیکوکاری در مهاباد نیز با نذر گوشت قربانی، این فرهنگ ارزشمند را ترویج داده و به یاری نیازمندان می‌شتابند.

یعقوب باب سور، مسئول امور اجرایی مرکز نیکوکاری، در این باره گفت: با همت خیران مهابادی، تعداد ۶ رأس گاو و گوسفند ذبح و گوشت حاصل از آن به مقدار ۴۰۰ کیلوگرم بین نیازمندان توزیع شد.

مشارکت خیران و فعالیت مستمر مراکز نیکوکاری، نور امید را در خانه‌های نیازمندان روشن نگه می‌دارد.

عظیمه الیاسی، یکی از خیران، در صحبت‌هایی که بخشی از آن به زبان کردی بود، اشاره کرد: ما بیش از هزار و دویست پرونده حمایتی داریم و این سنت حسنه را با تمام توان ادامه خواهیم داد.

نرگس بیگی، مسئول امور مالی مرکز نیکوکاری، نیز ضمن تایید این خبر به زبان فارسی افزود: “تعداد پرونده‌های تحت پوشش ما هزار و دویست مورد است و این کمک‌ها نشان‌دهنده عمق ایثار و همبستگی در جامعه ماست.

مراکز نیکوکاری امروز فراتر از مکانی برای توزیع کمک‌های مالی و مادی، به پلی مستحکم از اعتماد و همدلی میان خیران و خانواده‌های نیازمند بدل شده‌اند و نقش حیاتی در توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند.