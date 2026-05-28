وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از این پس عملکرد دانشگاهها در حوزه «مسئولیت اجتماعی» سهم مشخصی در امتیازدهی به مدیریت دانشگاهها خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین سیماییصراف روز پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان زنجان با تأکید بر پیوند دانشگاه و جامعه، گفت: در آییننامههای وزارت علوم فصل مشخصی برای اثرگذاری استادان در حل مسئلههای اجتماعی پیشبینی شده و همزمان، در نظام ارزیابی مدیران دانشگاهها نیز امتیاز مستقل برای سنجش عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: از این دوره به بعد، «۱۰ نمره» در نظام ارزیابی مدیریت دانشگاهها به این موضوع اختصاص پیدا میکند که هر دانشگاه تا چه اندازه در حوزه مسئولیت اجتماعی و حل مسائل جامعه فعال بوده است.
وزیر علوم گفت: این رویکرد با هدف تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی جامعه و افزایش پاسخگویی مدیریتی در دانشگاهها دنبال میشود.
سیماییصراف همچنین از راهاندازی سازوکارهای اجرایی این سیاست خبر داد و گفت: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی طراحی و حدود دو هفته قبل رونمایی شده است.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت دانشگاههای زنجان، گفت: با وجود برخی محدودیتها و چالشها، لازم است جذب دانشجوی خارجی با استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزشی دانشگاه زنجان جدیتر دنبال شود.
سیماییصراف در ادامه از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت آزمایشگاههای دانشگاه زنجان خبر داد و با تأکید بر ضرورت ارتقای امکانات آزمایشگاهی گفت: این رقم اگرچه ممکن است برای همه نیازها کافی نباشد، اما در شرایط فعلی گامی ضروری برای تقویت زیرساختهای پژوهشی دانشگاه محسوب میشود.