به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری‌نژاد گفت: برای امروز هفتم خردادماه در مناطق شمالی و شرقی و فردا در همه نقاط استان سرعت وزش باد به بازه نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید.

وی افزود: شرایط وزش باد در ساعاتی از روز جمعه می‌تواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خطر شکستن درختان کهنسال، احتمال نفوذ گردوغبار و کاهش میدان دید افقی همراه باشد.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان از شنبه تا دوشنبه نیز جو منطقه نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.

از نظر نوسانات دمایی هم، امروز دما‌های روزانه افزایش می‌یابد و هوا گرمتر می‌شود.