رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: رویکرد اصلی مردم محور در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی باید به سمت تشکیل هیئت امنا برای ساخت مدارس برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی در جلسه شورای آموزش وپرورش استان،کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خلق حماسه برنو توسط عشایر لر، اظهار کرد: این حماسه و شجاعت مقابله با جنگنده‌های دشمن با اسلحه توسط عشایر مورد توجه دنیا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در برخی موارد افسانه‌هایی روایت می‌شود که حقیقت ندارد، افزود: حماسه برنو یک حماسه واقعی و قابل روایت است و ضرورت دارد که نسبت به روایت آن در کتب درسی توجه شود.

تقدیر از عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت عدالت آموزشی و تعیین تکلیف ۲۱۰ مدرسه

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از با تقدیر از عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت عدالت آموزشی و تعیین تکلیف ۲۱۰ مدرسه در این طرح، گفت: تاکید دولت همچنان بر استفاده از ظرفیت مردمی در طرح نهضت عدالت آموزشی و ساخت مدارس است.

رویکرد مردم محوری دولت چهاردهم

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی مردم پایه در ساخت مدارس در گام دوم نهضت عدالت آموزشی باید به سمت تشکیل هیئت امنا برای ساخت مدارس برود.

خان‌محمدی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل هیئت امنا در ساخت مدارس نگاه به آورده مالی مردمی نیست بلکه هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کمک به ساخت مدارس و همچنین شناسایی خیرین مدرسه ساز است.

وی با اشاره به رویکرد مردم محوری دولت چهاردهم افزود: دستورالعمل هیئت امنایی کردن مدارس کشور در حال تصویب است.

ضرورت استفاده از طرح مولد سازی برای ساخت مدارس در طرح نهضت عدالت آموزشی

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع دولتی مدارس را کلنگ زنی کنیم، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های مردمی فونداسیون‌های مدارس آماده شود تا در ادامه با استفاده از ظرفیت خیرین و سایر منابع تکمیل مدارس در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات خوبی برای تاسیس هنرستان‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همانگونه که در تجهیز فضا‌های آموزشی ویژه به استان نگاه شد با تعیین تکلیف اعتبارات در اول شهریور ماه سعی می‌شود در این بخش کمک ویژه‌ای به استان شود.

خان‌محمدی با تاکید بر ضرورت استفاده از طرح مولد سازی برای ساخت مدارس در طرح نهضت عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: می‌توان از این منبع، سازه مدارس را آماده کرد و مابقی کار ساخت را از ظرفیت خیرین استفاده کرد.