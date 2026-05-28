خانواده‌ای در روستای نجم آباد قزوین با راه اندازی یک کارگاه تولیدی و جایگزین کردن کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیک، علاوه بر حفظ محیط زیست، الگویی موفق از اشتغال‌زایی جمعی را پیاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در روز‌هایی که دغدغه حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت‌های جوامع تبدیل شده است، خانواده ای با راه اندازی یک کارگاه تولیدی در روستای نجم آباد با تمرکز بر تولید کیسه‌های پارچه‌ای قابل استفاده مجدد، فعالیت خود را گسترش داده است.

در این مجموعه، گروهی از بانوان با هدف کاهش مصرف پلاستیک، به تولید محصولات پارچه‌ای مشغول هستند که در بازار‌های شهر‌های مختلف عرضه می‌شود.

در این کارگاه روزانه ۵۰۰ کیسه پارچه‌ای تولید می‌شود.

این کارگاه اکنون نه تنها به عنوان یک مرکز تولیدی، بلکه به عنوان محلی برای اشتغال‌زایی محلی شناخته می‌شود.