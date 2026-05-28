پخش زنده
امروز: -
حجاج و خیرین شهر وراوی با قربانی کردن بیش از ۱۲۰ رأس گوسفند در عید سعید قربان و توزیع گوشت قربانی به خانوادههای کم برخوردار یاری رسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،همزمان با عید سعید قربان، حجاج و خیرین شهر وراوی با قربانی کردن بیش از ۱۲۰ رأس گوسفند، بیش از یک ونیم تُن گوشت قربانی را میان خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی وخانوادههای نیازمند توزیع کردند.
به گفته برگزارکنندگان این اقدام خداپسندانه، توزیع گوشت قربانی با هدف کمک به اقشار کمبرخوردار و ترویج فرهنگ همیاری و مواسات انجام شده است.